Premiati gli “eroi” quotidiani 2019 dell’ASL Napoli 2 Nord

I dipendenti dell’ASL Napoli 2 Nord “eroi” del quotidiano per il 2019 sono stati premiati oggi dal Presidente Vincenzo De Luca a Frattamaggiore, presso la sala riunioni dell’Azienda Sanitaria. Infermieri, fisioterapisti, tecnici e medici hanno ricevuto una targa di riconoscimento quali “colleghi esemplari 2019”, in virtù di positive segnalazioni fatte da colleghi o di episodi in cui si sono segnalati per intraprendenza, umanità e professionalità. Il premio collega esemplare è giunto quest’anno alla terza edizione e si è consolidato come un appuntamento atteso dalla comunità dei circa 4000 dipendenti dell’Azienda.

Quest’anno sono stati quattordici i “Colleghi esemplari” premiati, a fronte delle 64 segnalazioni pervenute da parte di oltre 450 dipendenti. Un premio speciale è stato consegnato al dottor Pasquale Esposito, Medico di Famiglia di Casalnuovo, segnalatosi come colui che ha ottenuto la maggiore adesione alla promozione dello screening per il colon retto.

Tra i pediatri di famiglia, invece, è stata premiata la dottoressa Tiziana De Magistris, che a Melito si è segnalata per aver ottenuto la completa copertura vaccinale tra i propri piccoli assistiti.

Tre targhe, poi sono state consegnate a tre diverse team:

– L’equipe dell’HUB di Terapia del dolore presso l’ospedale di Giugliano, che nell’arco di poco più di un anno ha impiantato cento stimolatori elettrici sulla colonna vertebrale per la riduzione del dolore

– La cooperativa dei medici di Famiglia Progetto Leonardo, autrice di un percorso sperimentale sulle patologie respiratorie, diventato modello in Campania

– L’equipe del Distretto di Acerra che ha ottenuto i migliori risultati nell’ASL nell’ambito degli screening oncologici per la sfera femminile.

Il riconoscimento quale collega esemplare dell’anno è stato assegnato al dott. Giuseppe Brogna, responsabile del Centro BlunAuti di Qualiano, l’unico centro pubblico campano destinato agli adolescenti con problemi di autismo.

Ha detto il Direttore Generale Antonio d’Amore: “Il premio collega esemplare è diventato un appuntamento molto atteso da tutti noi. Siamo onorati che anche quest’anno il Presidente De Luca abbia voluto partecipare a questo momento che accende i riflettori su chi, nel quotidiano, lavora con passione e professionalità.

La fine del Commissariamento della Regione Campania è un obiettivo che l’ASL Napoli 2 Nord ha contribuito a raggiungere, facendo registrare un punteggio LEA di 191 punti, a fronte dei 171 della media campana. Il raggiungimento di questo risultato è stato permesso solo dall’impegno quotidiano e competente di infermieri, tecnici, OSS, amministrativi e medici dell’intera ASL. A loro va il mio ringraziamento e la gratitudine dei cittadini campani; i 14 premiati di oggi sono solo una piccola quota dei colleghi esemplari che lavorano nella nostra Azienda”.