Teatro Bracco, presentata oggi da Giacomo Rizzo e Caterina De Santis "Ecco… Francesca da Rimini" Cultura 17 Dicembre 2019

“Quando nel 1976 rappresentammo al Teatro delle Arti di Roma la Francesca da Rimini su iniziativa di Scarano e con i fratelli Giuffré nessuno avrebbe mai immaginato che di lì a poco sarebbe diventato un successo senza tempo. Tra il 1985 e il 1986 siamo rimasti in tournée nove mesi. Oggi riproporla a Napoli è per me motivo di orgoglio e anche un’occasione per riflettere sui valori veri di un teatro che costa fatica e prevede la cura dei dettagli (dalle parrucche all’orchestra)”.

Giacomo Rizzo ha esordito così oggi a Napoli alla presentazione di “Ecco…Francesca da Rimini”, versione ordinale della farsa di Petito che venerdì 20 dicembre 2019 fino a domenica 12 gennaio 2020 sarà di scena al Teatro Bracco di Napoli con protagonista lo stesso Rizzo e Caterina De Santis, da 21 anni direttrice artistica della storica sala della Pignasecca.

Sul palco di Salita Tarsia anche Corrado Taranto, Giovanni Allocca, Enzo Varone e la Compagnia stabile del Bracco. Tra gli interpreti, oltre alla De Santis nel ruolo sia di Matilde Pennacchio che della Francese e Giacomo Rizzo in quello di Donna Rosa, ci saranno Vincenzo Cuomo (Ottavio Vocione), Tonia Impegno (Clotilde Stella), Guglielmo Capasso (Facchino), Emanuela Giordano (Vera Stella), Enzo Varone (Gennaro Rattosi), Giovanni Allocca (Minicuccio), Noemi Gherrero (Perla Stella), Corrado Taranto (Don Anselmo). Il suggeritore della famosa farsa di Petito sarà lo stesso Rizzo nei panni di Giacomino.

“È una produzione su cui abbiamo puntato perché offre al pubblico una testimonianza di cos’è il teatro, del suo valore autentico e del filone comico, che è un banco di prova assoluto per un attore. L’idea di produrre questo spettacolo mi è venuta ripensando alle edizioni dei fratelli Giuffrè a cui ho assistito. Il Bracco tiene a tutelare e valorizzare questo patrimonio di testi ed interpretazioni, nel tentativo – spesso riuscito in questi anni – di contagiare il suo pubblico e proiettarlo in una dimensione di rappresentazione fedele della realtà con tutti i suoi eccessi e le sue virtù”, ha evidenziato Caterina De Santis, padrona di casa e protagonista della stagione teatrale iniziata ad ottobre in via Tarsia.

Le musiche saranno interpretate dall’orchestra diretta da Tony Sorrentino, i costumi affidati ad Anna Giordano, le scene della Sacs. Assistente alla regia è Alessia Sanchez.

La prima venerdì 20 dicembre ore 21. Si replica stessa ora sabato 21, quindi domenica 22 ore 18:30. In scena il giorno di Natale, 25 dicembre, ore 21 e il 26 dicembre alle ore 19. Quindi ogni week end fino al 12 gennaio, venerdì e sabato ore 21 e domenica ore 18:30.

Per info 081 5645323 o www.teatrobracco.it