Miracolo di Natale a Caserta, Federica si sveglia dopo un mese di coma La ragazzina rimase coinvolta in un terribile incidente a bordo del suo scooter Campania 17 Dicembre 2019

Federica si è svegliata da coma. La ragazzina di 16 anni rimasta coinvolta in un incidente terribile a Caserta sta meglio ed è in netta ripresa. La giovane, studentessa del Liceo Diaz si trova ancora nel reparto di terapia intensiva, ma stando a quanto hanno fatto sapere i medici che la tengono in cura, risponde alle terapie ed è il miglioramento.

Federica si trovava in sella suo scooter quando rimaste coinvolta nel terribile impatto. Perdendo il controllo del mezzo, finì per schiantarsi contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta.

Al momento dell’arrivo dei sanitari del 118, le condizione apparvero immeditamente critiche. Trasportata in codice rosso al più vicino ospedale, fu subito operata. Poi il coma.

Oggi, a pochi giorni dal Natale, la bellissima notizia.

