Crispano, lite nel traffico. Uomo tira fuori la pistola e spara Crispano 17 Dicembre 2019 22:50

Una lite banale nata per motivi di viabilità poteva finire in tragedia a Crispano. A causa di una manovra azzardata, i due hanno iniziato ad inveire uno contro l’altro finché uno non è entrato in auto e ha preso una pistola sparando un colpo all’altezza della testa.

Sul posto sono arrivate subito le auto della polizia per identificare l’uomo armato, fuggito subito dopo aver esploso il colpo.

Il ferito è stato trasportato prima all’ospedale di Frattamaggiore e poi al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica. Non sarebbe in pericolo di vita.

Si indaga.

