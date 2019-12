0 Facebook Tiziana Cantone, la sua storia diventa un documentario su Real Time Appuntamento il 18 dicembre alle 21.10 su Real Time News 17 Dicembre 2019 22:25 Di redazione 2'

La storia di Tiziana Cantone diventa un documentario per Real Time. Domani, 18 dicembre, in prima serata su canale 31 e disponibile anche su Dplay, andrà in onda l’inchiesta realizzata per il ciclo “In quanto donne – Storie di ordinaria violenza”. Ogni singola puntata, infatti, è dedicata ad uno dei casi di cronaca più terribili degli ultimi anni.

La storia di Tiziana è ormai ben nota. La giovane di Mugnano di Napoli, appena 31enne, si uccise nella tavernetta della propria abitazione dopo la gogna web in seguito ad alcuni filmati privati che la ritraevano in atteggiamenti intimi.

Tiziana non riuscì a sopportare l’imbarazzo, il dolore, la cattiveria. Decise di farla finita e ancora oggi non si conosce il nome di chi, materialmente, diffuse per primo il filmato.

La ricostruzione del documentario è stata realizzata anche grazie alla partecipazione della mamma di Tiziana, Maria Teresa Giglio e con l’aiuto di giornalisti come Marilù Musto, la cronista del Mattino di Napoli che si occupò del caso e del Team Emme che nello specifico analizza le modalità di diffusone della pornografia non consenziente.

