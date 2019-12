0 Facebook Al Bano e quel dolore insopportabile per la perdita della mamma: “Il mio cuore sanguina” Il cantante ha raccontato a DiPiù il suo primo Natale senza mamma Jolanda Spettacolo 18 Dicembre 2019 07:33 Di redazione 2'

“L’unico pensiero che dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”. Sono queste le prime parole di Al Bano Carrisi dopo la scomparsa di donna Jolanda, quella mamma tanto amata da lui e dal pubblico.

Jolanda Ottino proprio il mese prossimo avrebbe compiuto ben 97 anni.

Intervistato dal settimanale DiPiù ha aggiunto: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina. Da quando mia madre Jolanda se n’è andata porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”.

“Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data” ha aggiunto.

