Carabiniere di 25 anni muore in un incidente in moto, si chiamava Giuliano Ciampi Cronaca 17 Dicembre 2019

Si è schiantato con la sua moto contro un’automobile che proveniva dalla direzione opposta. E’ morto così Giuliano Ciampi, giovane carabiniere di 25 anni, appassionato di motociclette e amante del suo lavoro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì sulla Telesina. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Originario di Alvignano in provincia di Caserta, viveva a Roma dove era in servizio. La notizia della sua morte si è diffusa velocemente e in tanti stanno scrivendo messaggi per ricordarlo. La pagina su Facebook “Angeli eroi invisibili comunità” ha condiviso un lungo messaggio per il giovane Giuliano: “Ha perso la vita in un incidente stradale GIULIANO CIAMPI giovane Carabiniere di 25 anni in servizio presso la Compagnia di Roma Trionfale. Siamo vicini al grande dolore della famiglia e dei colleghi. R.i.p.“.

Ci sono poi gli amici e i parenti che in questo momento stanno vivendo un grande dolore: “Un’altro Ciampi entrato nell’Arma dei Carabinieri. Ma della sua bellezza e del suo sorriso anche Dio lo ha amato tanto dal chiamarlo tra i suoi angeli.. Ciao Giuliano…“. Tante le parole di cordoglio, chiunque conosceva Giuliano lo ricorda come un ragazzo allegro e sorridente.