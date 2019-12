0 Facebook Schianto frontale auto-moto, morto il centauro: era un carabiniere Il terribile incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale Telesina Cronaca 16 Dicembre 2019 21:43 Di redazione 1'

Un violento schianto frontale avvenuto sulla strada statale Telesina è costato la vita ad un centauro. Quest’ultimo era a bordo della sua motocicletta prima di schiantarsi contro una vettura che veniva dal senso di marcia opposto.

Come riportato da Teleclub l’incidente è avvenuto questo pomeriggio all’altezza di Alvignano in provincia di Caserta. La vittima sarebbe un carabiniere di origine sannita ma in servizio a Roma. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Questi ultimi hanno effettuato i normali accertamenti del caso volti a comprendere l’esatta dinamica del sinistro. I militari hanno messo l’area in sicurezza con lo scopo di far riprendere la normale viabilità. Infatti, l’incidente, aveva causato dei rallentamenti al traffico automobilistico.