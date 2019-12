0 Facebook Tragedia a Giugliano, poliziotto postale si toglie la vita nel garage di casa La vittima ha esploso un colpo d'arma da fuoco diretto alla sua testa Cronaca 16 Dicembre 2019 23:50 Di redazione 1'

Ha usato la propria pistola d’ordinanza. M.A., 45enne agente della Polizia postale, si è tolto la vita nel garage di casa. A riportare la notizia Il Mattino. Il drammatico episodio è accaduto a Giugliano località a nord in provincia di Napoli.

A trovare il corpo senza vita dell’agente sono stati i familiari. La tragedia si è verificata in via Colonne. Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto degli agenti di Polizia del Commissariato di Giugliano. Con gli agenti anche gli esperti della Scientifica.

Questi ultimi hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Il Pubblico ministero di turno ha disposto il sequestro della salma e un esame autoptico su di essa. La vittima era sposata e aveva due bambini.

Sconvolta la comunità giuglianese, il 45enne era conosciuto da tutti. È ricordato come una persona per bene e tranquilla. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine volte a capire il movente che ha fatto scattare il gesto estremo dell’uomo.