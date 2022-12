0 Facebook Si presenta al concorso del Comune vestito da Babbo Natale: “Voglio essere assunto, ho superato i 60 anni” Cronaca 12 Dicembre 2022 16:03 Di redazione 1'

Si presenta per il concorso al Comune di Avellino vestito da Babbo Natale. Si ricercano con contratto a tempo indeterminato almeno 35 figure e Antonio, che ha passato i 60 anni, vuole partecipare.

“Sono l’unico Babbo Natale italiano che non ha la barba finta”, Antonio che lavora con la cooperativa di “Primavera 2000” di Avellino come testimonial presso esercizi commerciali e supermercati, si presenta così al concorso. Co i vestiti da lavoro ha deciso di recarsi presso la sede del concorso, svoltosi presso il Consorzio Asi nel nucleo industriale di Avellino.

Come riporta la Repubblica, l’episodio ha contribuito ad alleggerire le polemiche su come vengono gestiti i concorsi, ma chi sa se riuscirà finalmente ad avere il posto.