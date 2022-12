0 Facebook Donna trovata morta in un bed and breakfast a Salerno, indagini in corso News 12 Dicembre 2022 15:44 Di redazione 1'

Donna di 39 anni trovata morta in una stanza di un bed and breakfast a Salerno. Il ritrovamento è avvenuto in una struttura in via Settimio Mobilio.

A trovare la donna senza vita sono stati i gestori della struttura ricettiva che hanno subito chiamato la Polizia. Da una prima analisi sul corpo della 39enne non sarebbero stati trovati segni di violenza. Bisognerà dunque comprendere quali siano le cause del decesso.

La donna era originaria di Cava de’ Tirreni. Da comprendere se la 39enne sia morta a causa di un malore improvviso. Sotto choc il personale del bed and breakfast che ha ritrovato la cliente senza vita.