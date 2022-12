0 Facebook Da Secondigliano a Miss Mondo, Valentina realizza il suo più grande sogno. Napoli Città 12 Dicembre 2022 16:23 Di redazione 2'

Valentina Brusciano, un nome che sentiremo spesso, realizza il suo sogno e da Secondigliano approda a Miss Mondo. Ha superato le prove aggiudicandosi il primo posto in classifica e ora parteciperà alle tappe regionali per selezioni regionali.

Valentina non ha avuto una vita semplice. Ha sofferto di anoressia, ma ha superato la difficile prova e ora cerca di realizzare il suo sogno.

Come riporta Intrnapoli.it, queste sono le parole di Valentina: “Un concorso bellissimo pieno di emozioni, quasi indescrivibili. Dedico la mia vittoria ad una persona importante. Mi ha spronata lui a partecipare, ha creduto in me prima che io partecipassi. Mi ha aiutata moralmente e psicologicamente perché ho problemi a vedermi con il mio fisico, ma questa persona mi ha fatto sentire perfetta. Ringrazio i miei genitori che hanno creduto in me senza mai arrendersi, insegnandomi che comunque andrà la cosa sarà esperienza vissuta e mai persa. Voglio ringraziare anche Michele Lunella che con l’agenzia “Lunella production” mi ha aperto un mondo. Ho solo 19 anni e ho grinta di vincere, ho grinta di sfilare su quelle passerelle. Lì sopra mi sento me stessa, i problemi improvvisamente non ci sono più, sono felice e sicura di me”.