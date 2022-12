0 Facebook Qualità della vita 2022: Napoli raggiunge un importante primato, ma per il resto è un disastro! Napoli Città 12 Dicembre 2022 14:36 Di Fabiana Coppola 1'

Anche per quest’anno arriva la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita delle città italiane. E anche quest’anno Napoli si trova in una posizione per nulla lusinghiera. Al primo posto troviamo Bologna, la città emiliana che guadagna ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno. Al secondo posto troviamo Bolzano e la terzo Firenze.

Napoli, il capoluogo della Campania, perde invece ben otto posizioni classificandosi alla 98esima posizione rispetto allo scorso anno. La città però raggiunge un importante traguardo. E’ la prima tra le imprese in Italia che fanno e-commerce.

Qualità della vita 2022: la posizione di Napoli in classifica

Ultimo posto invece in classifica per “Spazio abitativo”. Nel settore “Affari e lavoro”, in cui Napoli e 12esima, ma vanno male “Ricchezza e consumi” (92°), “Giustizia e sicurezza” (104°) e “Demografia e società” (106°).