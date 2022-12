0 Facebook Il Natale a casa di Tony e Tina Colombo, tutti gli arredi scelti per il loro salone News 12 Dicembre 2022 14:54 Di redazione 2'

Tony Colombo e Tina Rispoli si preparano al Natale. Il cantante neomelodico e la moglie hanno allestito il salone della loro casa per le feste e, come capita spesso, hanno condiviso le immagini degli addobbi sui social.

Il Natale a casa di Tony e Tina: l’albero della coppia

Il Natale in casa Colombo quest’anno è più romantico che mai, la coppia ha curato ogni minimo dettaglio grazie all’aiuto di alcuni professionisti. Tony e Tina hanno pubblicato le immagini del loro salone adornato per le feste, ringraziando chi si è occupato della realizzazione. Come si può vedere dalle immagini hanno scelto la tonalità del rosa per il loro albero.

Anche gli addobbi in salotto riprendono le tonalità dell’albero in modo tale da rendere gli addobbi armoniosi. “L’immacolata è la prima festa natalizia, come tutti siamo felici di farvi vedere il nostro meraviglioso albero di Natale..“, questo il messaggio dei coniugi Colombo sui rispettivi profili social. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi si è complimentato con Tony e Tina per l’albero e ha fatto loro tanti auguri.

Il post di Tony e Tina Colombo