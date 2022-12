0 Facebook Imprevisto per Belen Rodriguez dopo il weekend con Stefano sulla neve News 12 Dicembre 2022 13:53 Di redazione 1'

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono goduti un meraviglioso weekend sulla neve con Santiago e Luna Marì. La coppia, che trascorre diversi giorni separata per motivi lavorativi, appena può si gode momenti di relax assieme. Peccato che per la show girl argentina al termine della fuga romantica c’è stato un imprevisto.

Belen Rodriguez si ammala dopo il weekend con Stefano

Belen, infatti, pare che si sia presa l’influenza alla fine del weekend. E’ stata lei stessa a comunicare di avere la febbre, in una storia pubblicata domenica sera si è ripresa a letto e all’immagine ha aggiunto una emoticon di una giraffa con un termometro in bocca, cosa che lascia pensare che potrebbe essersi presa l’influenza. Non si comprende se già fosse a casa sua a Milano o ancora nel meraviglioso chalet affittato con Stefano per il fine settimana.

Con lei ci sono i figli Santiago e Luna Marì, che potrebbero avere anche loro la febbre. L’influenza invernale purtroppo sta girando e secondo gli esperti il picco si raggiungerà proprio per le feste di Natale.