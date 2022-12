0 Facebook Napoli, rissa tra gruppi di ragazzini: quattro accoltellati Cronaca 12 Dicembre 2022 09:32 Di redazione 1'

Violenza tra ragazzini a Napoli. Desta scalpore quanto avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 11 dicembre in città: una vera e propria rissa tra minorenni.

Napoli, rissa tra bande di ragazzini

Siamo in quel di piazza Carlo III, cuore nevralgico di Napoli: due gruppi di ragazzini se ne danno di santa ragione per cause ancora tutte da accertare. Il bilancio dell’assurda violenza recita: 4 giovani feriti per accoltellamento.

Quattro giovanissimi accoltellati

I 4 feriti sono tutti giovanissimi – un età compresa tra i 14 e i 16 anni. – Sono stati trasportati all’ospedale Pellegrini di Napoli. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Ad intervenire i carabinieri della stazione Napoli Stella.