0 Facebook Dramma nel Casertano, la madre accoltella al petto il figlio: indagini in corso Cronaca 12 Dicembre 2022 08:35 Di redazione 1'

Un diverbio familiare sfocia nel sangue. Una madre – dopo un’accesa discussione – ha accoltellato il figlio al petto in Campania. In corso le indagini.

Campania, madre accoltella al petto il figlio

Siamo in quel di Trentola Ducenta, nel Casertano: da una primissima ricostruzione pare che la donna – 56 anni – abbia reagito ad un comportamento aggressivo del figlio colpendolo al torace con un coltello da cucina.

Le condizioni del 32enne

L’intervento dei militari dell’arma ha riportato la calma: l’uomo – 32 anni, pare abbia problemi di tossicodipendenza – è stato portato all’ospedale di Aversa, le sue condizioni non sono gravi. Per la donna invece è scattata la denuncia in stato di libertà.