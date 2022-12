0 Facebook Lutto a Mediaset, addio al volto storico: “Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio” Spettacolo 12 Dicembre 2022 11:10 Di redazione 2'

Un altro lutto a Mediaset. Nelle ultime ore si è avuta la triste notizia della morte di Jack, uno dei volti più conosciuti e amati dall’azienda. La notizia è stata diffusa da Gerry Scotti che ha scritto: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai”, postando la foto del compagno di lavoro, “scalda pubblico” sempre presente ai programmi Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera.

Lutto per Mediaset: Gerry Scotti e Barbara D’Urso

Come riporta Tv Blog, Giacomo “Jack” Zoppi lavorava a Mediaset da oltre 20 anni. Anche Barbara d’Urso ha espresso il suo dolore sui social: “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio” ha scritto la conduttrice.

Commosso il video girato negli studi di Live non è la d’Urso: “Anni, anni e anni vissuti insieme. C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi (…) Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack”.

La scorsa stagione un altro grave lutto a Mediaset aveva scosso tutti, quello di Piero Sonaglia, celebre assistente di trasmissioni come Uomini e Donne e Tu sì que vales.

