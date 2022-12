0 Facebook Lutto per Enzo Salvi, scomparso il padre: “Non so se ce la farò” News 12 Dicembre 2022 13:32 Di redazione 2'

Lutto per Enzo Salvi. Il noto attore comico ha perso il padre Antonio, conosciuto da tutti come Tony. E’ stato lui stesso a dare la triste notizia attraverso un post sui social, dove ha condiviso un’immagine assieme al papà e un doloroso messaggio d’addio.

E’ morto il padre di Enzo Salvi

“Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò”, queste le parole di dolore di Enzo Salvi. L’attore era molto legato al padre, con cui aveva un rapporto speciale. Antonio Salvi aveva 86 anni ed era nato e cresciuto ad Ostia.

Proprio recentemente Salvi aveva parlato del suo papà in un’intervista, definendolo assieme al nonno come uno dei “due capostipiti, due pionieri della città lidense e la portano sempre nel cuore”. Il messaggio d’addio al padre ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno fatto le condoglianze all’attore per questo grande dolore. Tra le prime a scrivere a Salvi c’è stata Sandra Milo che ha voluto esprimergli tutta la sua vicinanza.

Il post di Enzo Salvi