Tony e Tina Colombo accusati di riciclaggio, scatta il sequestro: loro preferiscono il silenzio Spettacolo 22 Dicembre 2021

Tony e Tina Colombo sono stati destinatari di un sequestro preventivo, provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli. L’accusa nei confronti dei coniugi è trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio. Entrambi i reati sono stati contestati con l’aggravante del metodo mafioso.

Sequestro di beni nei confronti di Tony e Tina Colombo

L’autorità giudiziaria ha provveduto al sequestro di 80.000 euro di proprietà di Tony Colombo e di due box auto, un appartamento e due veicoli intestati a Tina Rispoli. Una notizia che è rimbalzata sui vari media nazionali e locali. Per ora i coniugi Colombo hanno preferito la via del silenzio, o meglio, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

Sui loro profili social compaiono, rispettivamente, scene di vita quotidiana. Dediche d’amore, un question time di Tina Rispoli che chiede ai suoi followers se debba truccarsi o meno ed altri post che non sono collegati alla vicenda giudiziaria che li vede coinvolti.