0 Facebook Panico in chiesa: malviventi fanno irruzione e derubano 60 fedeli con pistole e coltelli Cronaca 12 Dicembre 2022 15:05 Di redazione 2'

Azione criminale in un luogo di culto. Una giornata da dimenticare quella avvenuta domenica scorsa, 11 dicembre, dove alcuni malviventi hanno rapinato una chiesa ad Orta di Atella, nel Casertano.

Secondo le prime ricostruzioni la rapina è avvenuta in una Chiesa Evangelica ubicata in via San Michele, nei pressi dell’imbocco di Succivo della superstrada Nola-Villa Literno. Attorno alle 20.30 sei italiani a volto scoperto hanno fatto irruzione armati di coltelli e pistole. Sarebbero entrati puntando la pistola alla tempia di una fedele e prendendo così il bottino contenuto nella borda delle offerte. In totale non ammonterebbe a 500 euro la refurtiva.

I ladri sono stati allontanati mentre erano a bordo di una Punto nera, a farlo sono stati i fedeli che li avrebbero rincorsi urlando “Andate via nel nome di Gesù”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orta di Atella che hanno avviato le indagini sulla rapina fatta ai danni di circa 60 persone, tra cui anche bambini.

“Chiediamo alle forze dell’ordine di verificare l’accaduto e di individuare al più presto i malviventi. Il nostro territorio sta attraversando una fase molto triste e terrificante, troppa gente senza scrupoli se ne va in giro armata a seminare terrore e violenza. Se neanche i luoghi di culto sono esenti da tali situazioni, vuole dire che la deriva criminale sta sfiorando il punto di non-ritorno. Urgono provvedimenti. Il nostro territorio ha bisogno di una massiccia presenza di agenti delle forze dell’ordine e di una maggiore videosorveglianza. C’è necessità, in poche parole, di uno Stato più presente e combattivo. ”-ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.