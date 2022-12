0 Facebook Napoli, maxi voragine a via Diocleziano, strada chiusa e traffico in tilt Cronaca 12 Dicembre 2022 16:35 Di redazione 1'

Segnalazione di servizio: a Napoli, in via Diocleziano, la strada è interrotta per via di una voragine. Il transito è quindi bloccato da ieri sera, domenica 11 dicembre mandando il traffico letteralmente in tilt.

Maxi voragine a Napoli, strada chiusa e traffico in tilt

A via Diocleziano, arteria che collega i due quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli-Coroglio, si è aperta una maxi-voragine per via di un ammaloramento del manto stradale all’altezza del civico 500. Il cedimento della strada è stato provocato da una fogna dissestata.

La data della riapertura della strada

Sul posto gli operai dell’Abc per rimettere in sesto, il prima possibile, la strada che resterà chiusa per i prossimi due giorni. Mercoledì 14 dicembre, secondo le stime, la strada dovrebbe essere riaperta al traffico.