Scappano all’alt dei carabinieri e perdono il controllo dell’auto: drammatico il bilancio, 3 ragazzi morti e 4 feriti.

Siamo a Cantalupo, frazione vicino Alessandria. Sette ragazzi viaggiavano su una Peugeot: stavano tornando da una serata.

Una pattuglia dei carabinieri li ha visti pericolosamente sbandare ha provato a fermare l’auto. Nulla sono serviti i lampeggianti per intimare lo stop: il ragazzo alla guida dell’auto ha accelerato e ha seminato i militari.

Il conducente dell’auto – per via della strada scivolosa e della velocità sostenuta – ha sbattuto prima contro un gard rail per finire contro un passaggio a livello, dopo un volo di oltre una decina di metri.

La vettura si è fermata solo dentro al cortile di una casa. Un impatto folle e violento in cui sono morti sul colpo tre giovanissimi di 15, 21 e 23 anni.

Bilancio drammatico, ci sono anche tre feriti

Il conducente dell’auto si è salvato ed è stato prontamente arrestato per omicidio stradale aggravato. Da stabilire se abbia bevuto o se era sotto effetto di droghe. Ci sono anche tre feriti, due in gravi condizioni.