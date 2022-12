0 Facebook Napoli, rubano 200 portavasi in ottone dal cimitero di Poggioreale Cronaca 11 Dicembre 2022 12:52 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli. Durante la notte dei ladri sono entrati in azione nel cimitero di Poggioreale in via Santa Maria del Pianto.

Ladri in azione nel cimitero di Napoli

Ad intervenire nella prima mattinata – intorno alle 9 – di oggi, domenica 11 dicembre, sono stati i Carabinieri di Poggioreale su richiesta del custode.

Secondo una primissima ricostruzione – tutta da verificare – pare che ignoti, durante la notte, abbiano forzato la porta d’ingresso e avrebbero rubato circa 200 portavasi in ottone.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri per far quanto prima luce su quanto accaduto nel cimitero di Poggioreale.