Napoli, giovane coppia litiga e scatta la violenza. Lui accoltella la fidanzata: arrestato 18enne

Una lite tra giovani fidanzati degenera e scoppia la violenza. Assurdo quanto accaduto a Napoli questa notte.

Violenza a Napoli tra fidanzati, lui l’accoltella e poi scappa

La coppia passeggiava in via Nazario Sauro, a Napoli e aveva avuto una discussione futili motivi. Il fidanzato al culmine della lite ha colpito con un coltello la ragazza e poi si è dato alla fuga. La giovane è stata portata in ospedale per ferita da taglio.

Arrestato 18enne

Ad intervenire gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale. L’aggressore è stato prontamente arrestato: si tratta di un 18enne napoletano. Il coltello è stato ritrovato nel giardino condominiale dove abita.