Giusy Attanasio a 'Domenica In': la dedica da brividi alla cara madre scomparsa Spettacolo 11 Dicembre 2022

Un grande successo. Giusy Attanasio approda in televisione e lo fa nello storico talk show firmato Rai, ‘Domenica In‘. L’artista ha pubblicato un bellissimo messaggio sui suoi canali social con tanto di foto con Mara Venier.

Giusy Attanasio sbarca in Rai: la presenza a ‘Domenica In’

L’artista napoletana Giusy Attanasio sbarca innanzi le telecamere di ‘Domanica In‘ assieme alla compagnia teatrale di Sal Da Vinci per presentare ‘Masaniello Revolution‘, lo spettacolo in scena al Teatro Augusteo di Napoli.

La dedica da brividi alla cara madre scomparsa

Giusy Attanasio ha dedicato un bellissimo messaggio alla cara madre scomparsa pochi mesi fa: “Mammina mia spero che tu sia orgogliosa di me...Voglio pensare che nel vedermi, tu possa ancora piangere di gioia come facevi sempre mentre ammiravi le mie esibizioni !Mammina mia proteggimi sempre!”

IL POST SUI SOCIAL