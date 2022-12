0 Facebook Milano, follia durante la gioia dei tifosi del Marocco: uomo accoltellato Cronaca 11 Dicembre 2022 14:44 Di redazione 1'

Grandi festeggiamenti per i tifosi del Marocco dopo aver conquistato la semifinale del Mondiale in Qatar. Una gioia incontenibile, in tanti si sono riversati tra le strade principali d’Europa.

Il Marocco va in semifinale del Mondiale, i festeggiamenti per strada dei tifosi

Oltre a Napoli, i tanti marocchini presenti in Italia, hanno voluto festeggiare tra le strade di Milano, in particolare il Corso Buenos Aires era stra colmo di gente.

Durante i festeggiamenti, un tifoso marocchino è stato colpito da una coltellata al collo: è stato trasportato in ospedale ed è in pericolo di vita.

Tifoso marocchino accoltellato a Milano

Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Compagnia Milano Duomo, due uomini hanno iniziato a litigare tra loro: un terzo si è messo in mezzo per dividerli ed è stato accoltellato. L’aggressore – dalle indiscrezioni riportate da Repubblica Milano – è un uomo dell’Est Europa.

I VIDEO