Emma risponde ai fan, le rivelazioni piccanti: "Devo darla come se non fosse mia" Spettacolo 11 Dicembre 2022

Rivelazioni piccanti quelle di Emma Marrone. L’artista ha dedicato un po’ di tempo ai suoi followers rispondendo ad alcune domande su Instagram. Tra queste, alcune sono abbastanza intime.

Emma risponde alle domane dei fan: le rivelazioni hot

Emma ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram. Un utente le ha chiesto: “Ultima volta che hai fatto l’ammmmore?”. Lei senza peli sulla lingua ha risposto: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa”.

Emma e la risposta secca e ironica

Nella stessa risposta, Emma si è ‘rimproverata’ sotto questo aspetto e ha aggiunto: “Lo so.. Male.. Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia“, aggiungendo tanti emoticon sorridenti.

