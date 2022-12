0 Facebook Apprensione per Antonino Spinalbese, l’ex di Belen lascia la casa del Grande Fratello: si deve operare Spettacolo 10 Dicembre 2022 12:50 Di redazione 1'

Paura per Antonino Spinalbese: l’ex di Belen Rodriguez costretto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il noto hair stylist lamentava da giorni di non stare bene.

Apprensione per Antonino Spinalbese, l’ex di Belen lascia la casa del Gf

Apprensione per le condizioni di salute di Antonino Spinalbese: da diversi giorni aveva dei forti dolori al coccige per via di una fastidiosa cisti, così la produzione del Grande Fratello ha deciso di farlo uscire provvisoriamente dalla casa per curarsi.

L’intervento chirurgico

Antonino, con tutta probabilità, sarà costretto ad un’operazione chirurgica per la rimozione della cisti. I dolori erano ormai insopportabili. Ulteriori indicazioni sullo stato di salute dell’ex di Belen Rodriguez si avranno stasera con l’appuntamento – in via eccezionale – del GF Vip.