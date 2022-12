0 Facebook Maltempo senza sosta in Campania, prorogata l’allerta meteo fino a domani Cronaca 10 Dicembre 2022 13:14 Di redazione 1'

Su tutta la Campania è in vigore l’allerta meteo della Protezione Civile con livello di criticità idrogeologica di colore ‘Arancione‘ per via delle forti piogge e temporali su tutto il territorio.

Maltempo senza sosta in Campania, prorogata l’allerta meteo

L’allerta, in un primo momento doveva scadere alle ore 23:59 di oggi, sabato 10 dicembre, ma per mezzo della forte perturbazione che si è abbattuta sulla Campania, l’avviso si prorogherà fino a domani, domenica 11 dicembre alle 15 con livello di criticità che passerà dal colore ‘Arancione’ a quello ‘Giallo‘ tranne che sulle aree dell’Alto Matese e Volturno, Alta Irpinia e Sannio.

Massima attenzione nelle aree già colpite dal maltempo

A partire da domani s’intensificheranno i venti, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. La Protezione Civile richiama i Sindaci alla massima attenzione, soprattutto nelle aree già colpite dal maltempo.