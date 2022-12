0 Facebook Paura per Antonino Spinalbese, malore nella notte al Grande Fratello Vip Spettacolo 7 Dicembre 2022 12:27 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono vissuti nella notte tra martedì e mercoledì nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese ha accusato un malore. Il concorrente improvvisamente ha iniziato a stare poco bene.

Cosa è successo ad Antonino Spinalbese

Sembrerebbe che Spinalbese abbia accusato forti dolori addominali. Gli amici, avendo sentito i suoi lamenti, sono subito intervenuti. Oriana Marzoli è stata la prima a soccorrerlo, poi sono arrivati Patrizia, Wilma ed Edoardo. La notizia del malore di Antonino si è diffusa velocemente sui social preoccupando gli utenti.

Per ora non si conoscono le condizioni di Antonino Spinalbese, non è arrivata nessuna comunicazione da parte della produzione dunque non si sa come stia l’hair stylist. Intanto si leggono numerosi messaggi sui social di auguri per una pronta guarigione.