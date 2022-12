0 Facebook Rubano albero di Natale e lo trascinano per kilometri: il video che indigna il web Cronaca 9 Dicembre 2022 15:21 Di redazione 1'

Due giovani in sella ad uno scooter che rubano un albero di Natale di grosse dimensioni. E’ accaduto nel Napoletano. il video è diventato virale ed è stato segnalato al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.



Poco prima della mezzanotte di sabato 3 dicembre, due giovani in sella ad uno scooter, trascinano un abete natalizio di grosse dimensioni. L’avevano rubato in via Nazionale delle Puglie, a Casoria.

I due ragazzi, non contenti, poi sfrecciano in strada fino al centro di Napoli trascinandosi dietro l’albero senza curarsi dei semafori rossi, delle corsie preferenziali. Infine hanno fatto perdere le loro tracce.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così commentato il triste episodio: “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine per risalire agli autori di questo gesto criminale. Non solo per il furto in sé ma soprattutto per i pericoli causati a loro stessi e a quanti avrebbero potuto avere la sventura di trovarsi sulla loro strada“.

