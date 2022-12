0 Facebook Napoli, non paga il parcheggiatore abusivo, lui gli fa il dispetto: auto distrutta Cronaca 9 Dicembre 2022 15:00 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli: non paga il parcheggiatore abusivo, lui gli fa più del classico ‘dispetto’ e si ritrova l’auto praticamente distrutta.

Non paga il parcheggiatore abusivo, lui gli fa il dispetto: macchina distrutta

Siamo nella zona ‘Museo‘, centro nevralgico di Napoli. Un utente della pagina social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha mostrato in un video cosa è successo alla sua auto. In precedenza non aveva pagato il parcheggiatore abusivo, al suo ritorno ha trovato la macchina distrutta.

L’utente scrive nella segnalazione a Francesco Emilio Borrelli: “Sig. Borrelli, per non aver pagato il parcheggiatore abusivo, al mio ritorno ho trovato la macchina rotta. E’ accaduto in zona Museo”

I commenti sotto il video

Diversi i commenti di sdegno e amarezza sotto il post: “O ti rompono un deflettore o ti graffiano la fiancata. Fanno sempre questo quando non paghi prima“, “Che vergogna queste cose a Napoli”.

