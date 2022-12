0 Facebook Carmen incinta, arrivano le amiche, ma Celeste la offende: “Che vergogna da quella, il napoletano non lo parlo nemmeno” Spettacolo 9 Dicembre 2022 15:34 Di redazione 3'

Continua la storia di Carmen, la figlia di Veronica, conosciuta su Tik Tok con il profilo ‘Vera e Sasy’. Dopo la tristezza per il fatto che il padre del bambino l’avesse lasciata, ora si aggiunge una nuova delusione ovvero quella delle amiche, e su tutte Celeste Di Mare.

La mamma Veronica aveva pubblicato nei giorni scorsi un video in cui tre amiche andavano a trovare Carmen, tra di loro proprio Celeste. Subito dopo però è stato diffuso un audio in cui la nota tiktoker parla male della ragazza affermando di essersi vergognata per essere stata in quella casa: “Non puoi capire che risate e che vergogna. Tutta la gente a dire che ci fa Celeste là perchè giustamente a stento io parlo il napoletano”, ha detto dopo aver fatto visita alla ragazza per gli auguri. “Immagina a vedermi là sopra. Che scuorno, io a ridere come che. Io non sono così, non sono questa persona. Questa mi sta contattando per dirmi dai scendiamo io non ho compagni. Sono brave persone, ma sono troppo trash, di Napoli Napoli, alle Case Nuove”.

Solo in Campania siamo capaci di far diventare virali sui social il trash e non il talento, scriveva in quei momenti il fidanzato Christian Liguori.

Chi è Celeste Di Mare?

La ragazza è nota su TikTok per i suoi video di sincronizzazione labiale, vlog, commedie e moda e ha oltre 500.000 follower. La ragazza, subito dopo la polemica, ha chiesto scusa a Veronica dicendo che non si riferiva a loro nel litigio con il fidanzato e che gli audio sarebbero stati modificati per farla apparire quella che non è. Lei stessa ha voluto condividere il suo pensiero su Tik Tok. “Visti tutti questi leoni da tastiera e tanto odio nei miei confronti è giusto che dica la mia anche se non ne sento tanto il bisogno. Partiamo dal fatto che io e Carmen non siamo amiche, ci siamo sentite qualche giorno prima e per messaggio ci siamo organizzate perchè volevo farle gli auguri da vicino; dopo la serata a casa sua ho fatto quello che il 99% delle ragazze fanno: ho scambiato delle opinioni con delle amiche. Gli audio postati, solo alcuni erano inerenti a questa situazione. Il marcio in questa situazione sono le mie amiche che hanno inoltrato gli audio. chi mi conosce sa che sono umile e timida e mai mi sarei sentita superiore a nessuno”.