Napoli, strani cartelli di Natale in strada, scoppia la polemica: "E' la festa dei bambini" Cronaca 9 Dicembre 2022

Un cartellone pubblicitario sul Natale, è questa l’immagine che sta spopolando sul web. A Napoli si accende la polemica per questa pubblicità provocatoria. Si chiama “Unconventional xmas”, la foto scattata dal fotografo Luca Cacciapuoti.

E’ Babbo Natale che sposa una Drag Queen. Il motivo? Sensibilizzare sul tema dell’amore universale. Il progetto, come riporta il Mattino, è stato ideato da Diego Di Flora per Faber Italia, azienda produttrice di macchine da caffè in cialda. Già lo scorso anno Babbo Natale baciava un uomo, una donna africana, insomma il messaggio è sempre quello. “Penso fortemente che l’amore sceglie le persone e non il loro sesso – aggiunge l’art director – e con questa campagna ho voluto rafforzare il concetto di libertà e di amore universale”.

Quello che però i cittadini si chiedono è se sia così necessario generare a tutti i costi l’idea di amore libero in ogni occasione. Nel senso, il Natale è comunque la festa die bambini. Perché non lasciare che continuino a immaginarla come un giorno di festa in cui dal Polo Nord, sulla slitta trainata dalle renne, arriva Babbo Natale per portare i doni?