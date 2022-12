0 Facebook Chiodo nel piatto di un bambino all’asilo, le mamme: “Questa mensa è criminale” Cronaca 9 Dicembre 2022 08:55 Di redazione 1'

Vergogna in un asilo dove, all’interno del piatto di un bambino, è stato rinvenuto un chiodo. L’allarme è stato lanciato nella chat dei genitori dove monta la rabbia per un fatto che non è nemmeno la prima volta che accade.

L’episodio è avvenuto a Monterotondo, in provincia di Roma. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, già nel 2021 era accaduto altre tre volte. Oggetti metallici all’intento dei cibo destinato alla mensa dei bambini dell’asilo era stato già rinvenuto. Il sindaco Riccardo Varone ha sospeso il servizio in tutte le scuole e i carabinieri hanno avviato un’indagine.

“A distanza di oltre un anno dagli ultimi incresciosi e criminali episodi, si è verificato un nuovo caso di rinvenimento di un oggetto metallico in un pasto servito dal servizio di mensa scolastica” scrive il Sindaco su Facebook. “Ho la responsabilità da Sindaco di questa città, di tutelare la salute dei miei giovani concittadini ed evitare qualsiasi altro atto che non posso che definire nuovamente criminoso”.