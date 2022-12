0 Facebook Bimbo di 1 anno colpito da infarto a Napoli, il papà: “Non capivo nulla. Un miracolo di Natale, Francesco Pio ce l’ha fatta” Cronaca 9 Dicembre 2022 14:49 Di redazione 2'

E’ un miracolo di Natale quello avvenuto ieri a Napoli. Un bambino di un anno, il piccolo Francesco Pio, ha avuto un infarto. La mamma e la nonna si sono messe subito in auto per portarlo in ospedale, ma il traffico era troppo. La pattuglia dei carabinieri è stata provvidenziale. Ha fatto spazio per condurre il piccolo a Villa Betania, minuti preziosi per mettere in salvo il bimbo, ora ricoverato al Santobono di Napoli.

Ora le condizioni del bambino sono stabili, come ha detto il papà a TGR. Dopo il grande spavento, papà Mario e mamma Mariarca tirano un sospiro di sollievo e gratitudine. “Imbattersi in quei carabinieri è stato come incrociare due angeli”, spiega il papà Mario al TGR, che era al lavoro al momento dell’emergenza. “Nella sfortuna, per quello che è capitato a mio figlio, siamo stati fortunati a trovare loro e il personale dell’ospedale. Non ho parole per ringraziarli per quello che hanno fatto per noi. Per noi è un Natale che è incominciato in anticipo, un Natale di rinascita, nel vero senso della parola. Dopo aver vissuto questa storia che, fortunatamente ha avuto un lieto fine, mi sono ricreduto su molte cose. Sulla professionalità dei medici e sulla sanità in generale”.

Francesco è adesso al Santobono con la mamma mentre il papà si occupa dell’altro figlio di 5 anni. “Una volta trascorse le 24 ore — conclude — e dopo le analisi, i medici hanno dichiarato Francesco è fuori pericolo. Adesso è solo una questione di tempo perché ritorni a casa e possiamo tornare a stare tutti insieme. È stato un miracolo, un miracolo di Natale del quale ci ricorderemo”.