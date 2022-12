0 Facebook Ilary Blasi in vacanza sulla neve con il fidanzato, la figlia Isabel e Michelle Spettacolo 9 Dicembre 2022 21:32 Di redazione 1'

Presentazioni in famiglia anche per Ilary Blasi. La conduttrice porta in vacanza la figlia Isabel insieme al suo nuovo fidanzato, Bastian. La famiglia si è riunita a St. Moritz insieme a Michelle Hunziker per le presentazioni ufficiali.

Dopo il divorzio da Francesco Totti, la presentatrice vive la sua nuova storia d’amore accanto all’imprenditore tedesco. Con lei in vacanza anche la figlia più piccola, che per il Ponte dell’Immacolata si diverte a sciare con la mamma sulle Alpi.

Una vacanza da lusso immortalata in anteprima da Dagospia e riportata sui social dalla Blasi. Non mancano le stories nell’hotel: il Kulm Hotel, cinque stelle superior da minimo 1200 euro a notte, extra esclusi. Insomma una vita al top anche senza Totti.