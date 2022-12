0 Facebook Chiara Nasti, esausta di essere mamma: “Pensavo fosse più semplice avere un figlio” Spettacolo 9 Dicembre 2022 20:54 Di redazione 1'

Già esausta Chiara Nasti della maternità. Rispondendo ancora una volta alle domande dei follower l’influencer ha dichiarato di essere stanca di essere mamma e che, dopo i momenti di entusiasmo iniziali, sono iniziati quelli di stanchezza.

A,24 anni l’influncer napoletana ha dato vita al suo primogenito, Thiago. Un lavoro, quello da mamma, che non ha orari né giorni di riposa. Insomma alle domande dei follower ha risposto.”Pensavo fosse più semplice avere un figlio”.

“Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l’allattamento mi stanca tantissimo Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui”. Ammette però di non riuscire a staccarsi. da lui.