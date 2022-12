0 Facebook Si accascia a terra durante la partita: tragedia al Mondiale, muore giornalista americano Cronaca 10 Dicembre 2022 09:49 Di redazione 1'

Dramma durante l’ultima partita dei Mondiali di calcio in Qatar, Argentina-Olanda: un giornalista si è improvvisamente accasciato a terra ed è morto. A riportare la notizia è Leggo.

Tragedia durante Argentina-Olanda, quarti di finale dei Campionati del Mondo. Il giornalista statunitense Grant Wahl ha accusato un malore ed è purtroppo deceduto. L’uomo, 48 anni, già nei giorni scorsi diceva di non sentirsi particolarmente bene: dopo un controllo all’ambulatorio del centro stampa, si pensava si trattasse di bronchite.

Lacrime e dolore per la morte di Grant Wahl

I medici avevano somministrato a Grant uno sciroppo per la tosse e ipobrufene. Grant, che seguiva il cammino negli Stati Uniti al Mondiale, aveva detto di sentirsi meglio, ma poi ieri, venerdì 9 dicembre, il malore e l’assurda morte. L’intero mondo del giornalismo in lutto per la morte di Grant Wahl.