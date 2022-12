0 Facebook Immacolata di sangue a Volla, giovane di 16 anni accoltellato in strada Cronaca 9 Dicembre 2022 10:46 Di redazione 1'

Ragazzino di 16 anni accoltellato in strada. E’ accaduto in via Alighieri a Volla, in provincia di Napoli. I carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti nella notte tra giovedì e venerdì presso l’ospedale del Mare di Ponticelli per un 16enne di Casalnuovo ferito.

Ragazzo di 16 anni ferito in strada

Secondo una ricostruzione ancora da verificare il giovane sarebbe stato colpito alla coscia destra da uno sconosciuto mentre era in strada in compagnia di alcuni amici. Sono ancora poco chiare le motivazioni legate al ferimento e cosa sia accaduto.

Il ragazzo è stato medicato e ha ricevuto 10 giorni di prognosi. Indagini dei carabinieri in corso per chiarire la dinamica e le motivazioni.