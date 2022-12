0 Facebook Napoli, da laureata a spazzina, Federica: “Soffrivo molto, ora ho un posto fisso” News 9 Dicembre 2022 17:26 Di redazione 2'

Federica, 24 anni, laureata in ottica e optometria, è da pochi giorni diventata ufficialmente un’operatrice ecologica in Asia. La ragazza ha vinto il concorso per la gestione dei rifiuti a Napoli ed è stata assunta come spazzina.

Federica vince il concorso da spazzina: “Un lavoro stabile che dà garanzie”

Federica Castiglia è raggiante dopo aver vinto il concorso da netturbina per l’Asia, società del Comune di Napoli. La ragazza ha rilasciato un’intervista a Repubblica: “E’ un lavoro vero e stabile e, poi, diciamocelo: è un posto fisso che dà ampie garanzie. E non trovo nulla di particolare in una laureata che, come lavoro, sceglie liberamente di fare la spazzina”

Sull’incarico da spazzina, Federica spiega: “Per me è un lavoro di grande dignità. E poi l’aver vinto questo concorso e aver conquistato un posto fisso mi dà maggiore tranquillità. A 24 anni soffrivo il fatto di pesare ancora sulle spalle dei miei genitori. È frustrante non riuscire a rendersi indipendente. Devo dire che anni di studio non sono stati ripagati“.

“Nessuna garanzia e prospettiva”

Riguardo a passate esperienze lavorative, la 24enne aggiunge: “Solo contratti di apprendistato, senza nessuna garanzia e prospettiva. Invece, ora sono in un posto sicuro, dove i diritti vengono rispettati e la paga è coerente all’orario di lavoro svolto. L’Asìa rappresenta una certezza per il mio futuro”.

Chiosa finale su come sarà utilizzato il primo stipendio: “Finalmente mi potrò comprare un’auto. La prenderò con il cambio automatico. Perché nel traffico è più comoda, è un piccolo sogno che adesso posso realizzare”.