Vergogna a Napoli, autista Anm aggredito dal passeggero: “Mi devi portare a casa!”

Desta scalpore quanto avvenuto a Napoli, aggredito un’autista dell’Anm perché il passeggero pretendeva d’esser accompagnato fino a casa con il mezzo pubblico. A riportare la notizia è la pagina social del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Siamo a piazza Garibaldi, in prossimità della fermata di via Firenze sull’autobus di linea 151: l’aggressore pretendeva che il conducente cambiasse l’itinerario stabilito per portarlo a casa. Al ‘No’ dell’autista, l’uomo si è scagliato contro il mezzo pubblico colpendo ripetutamente le porte e lo specchietto retrovisore.

Ricoperto di insulti anche lo stesso conducente: sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia quando ormai il passeggero si era allontanato. Per via dei danni riportati dal bus la corsa è stata sospesa.

Il commento di Borrelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha condannato con forza l’episodio sulla sua pagina Facebook: “Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di un’autista di un mezzo pubblico al quale va la mia piena solidarietà. Mi auguro che si riesca a risalire all’autore di questa aggressione e che lo stesso sia punito severamente e condannato anche a risarcire i danni causati al bus“.

