0 Facebook Anna Tatangelo e il figlio Andrea, il gesto per Natale: “Mi manchi, tutti i bambini l’hanno fatto” Spettacolo 9 Dicembre 2022 13:48 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e il figlio Andrea hanno appena passato un weekend a Sora, in provincia di Latina. Nel paese che ha dato i natali alla cantante c’è ancora tutta la sua famiglia, che quest’anno passerà un Natale molto particolare. Lo scorso 29 settembre è venuta a mancare la mamma Palmira Vinci, 67 anni, che conviveva da anni con il cancro.

Sarà quindi un Natale con un velo di tristezza in casa Tatangelo. Per l’occasione Anna, insieme ai due fratelli e alla sorella, hanno addobbato la casa del padre per le festività che incombono. Come da tradizione la famiglia si è riunita per festeggiare l’8 dicembre, il giorno dell’Immacolata, e addobbare l’albero di Natale. Quest’anno però, a causa della grande assenza della mamma, ci hanno pensato i bambini ad allestire la casa del nonno.

Grande commozione a casa del papà di Anna che documenta il tutto con alcune stories su Instagram. Non manca poi il pensiero finale alla sua cara mamma: “Mi manchi”, con un cuore rotto su sfondo nero, a conclusione di una giornata rallegrata dai bambini, ma pur sempre con il dolore nel cuore.