Napoli, folla di turisti invade le strade: "Non si può neanche passare" 8 Dicembre 2022

Un fiume in piena la folla che ha invaso piazze e vicoli di Napoli. Tutto come previsto. Il capoluogo campano si sta dimostrando la ‘Regina’ del turismo per quanto riguarda questo ponte dell’Immacolata, sia per la giornata singola che per tutto il fine settimana.

Strutture ricettive, come hotel, alberghi, case vacanze e bed and breakfast, pieni. Altrettanto lo sono ristoranti, pizzerie, musei e chiese. La città conquista tutti per le sue bellezze, i suoi luoghi storici e culturali e la sua cucina.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. Dai trasporti alla pulizia c’è stato qualche disagio, sia per i turisti che per i cittadini. Inoltre, da Chiaia al centro storico, dal lungomare ai Quartieri Spagnoli, la troppa affluenza di persone ha spesso impedito un normale passaggio e passeggio in strada.

(foto dell’articolo dal gruppo Facebook ‘Quartieri Spagnoli 1536‘)