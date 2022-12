0 Facebook Napoli, è bastata una notte: rubati gli alberi di Natale in via Calabritto News 8 Dicembre 2022 16:43 Di redazione 1'

Una notte, tanto è bastato a una baby gang per rubare e portare via gli alberi di Natale piantati a spese dei commercianti in via Calabritto. Quest’ultima è la strada delle boutique di lusso che nonostante ha perso di prestigio negli ultimi anni, è rimasta sempre una delle vie dello shopping a Chiaia.

Hanno detto a Il Corriere del Mezzogiorno Maurizio Marinella ed Eugenia Coscia titolare di Vega Baby: “Provo vergogna e dolore per quello che è avvenuto questa notte – ha affermato il ‘Re’ delle cravatte – Ci eravamo tassati per duecento euro per abbellire le strada. Ma è davvero è impensabile confrontarsi con questi fatti“.

“È una cosa che stringe il cuore – ha dichiarato Coscia – un mio collega ha anche cercato di fermare i ragazzi che stavano portando via gli alberi. Loro lo hanno fronteggiato rispondendogli che tanto non sarebbero comunque durati, qualcuno li avrebbe comunque portati via“.

(foto da Il Corriere del Mezzogiorno)