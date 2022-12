0 Facebook Napoli la sorpresa dei tiktoker della città, gli auguri di Natale più trash di sempre News 8 Dicembre 2022 14:19 Di redazione 1'

È già virale sul web, dopo aver riscosso un grande successo su TikTok, il video degli auguri di Natale – made in Naples – più trash di sempre. Protagonisti i tiktoker più seguiti dagli utenti dei social, tra cui Rita De Crescenzo ed Enzo Bambolina.

Entrambi, insieme ad altri 5-6 ‘star’ del social che ha conquistato i più giovani, hanno dato vita a un filmato nei quali spiccano addobbi e vestiti natalizi. La canzone, riadattata in modo napulegno, è quella di gran successo cantata da Mariah Carey, ‘All I Want for Christmas is You’.