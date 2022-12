0 Facebook Si sente male e per il medico ha un’indigestione, invece è incinta: “Partorita a casa, poteva morire” News 7 Dicembre 2022 17:11 Di redazione 1'

Charlotte Wheeler-Smith ha 31 anni ed ha partorito la sua bambina a casa. Ma facciamo un passo indietro perché il suo parto è stata un’avventura che sarebbe potuta finire in tragedia. La giovane stava rientrando a casa dopo una corsetta.

All’improvviso la 31enne ha accusato dei forti dolori addominali ed è andata dal medico. Quest’ultimo le ha diagnosticato un’indigestione e le ha prescritto un farmaco. Una volta rientrata a casa Charlotte ha risentito i dolori.

Non solo, mentre era in bagno ha praticamente rotto le acque. In seguito, a causa di un travaglio inesistente, la donna e neo mamma ha partorito in casa con la compagnia del compagno. Sia lei che la piccola hanno rischiato la vita.