0 Facebook Fiera mercatale finisce nel sangue nel Casertano, la rissa dopo la lite: “Erano 4 contro 1, colpito al volto” Cronaca 7 Dicembre 2022 16:14 Di redazione 1'

Siamo in provincia di Caserta tra Macerata Campania e Maddaloni. Una fiera mercatale è diventata teatro di violenza e aggressioni, sia fisiche e verbali. Protagonisti due venditori, uno di abiti usati e uno di alimentari.

Secondo quanto riportato da Edizione Caserta, ad avere la peggio è stato il primo. I fatti sono avvenuti verso le 8.30 del mattino. L’uomo è stato colpito da un pugno al viso per poi essere caricato e accerchiato dall’intero nucleo familiare del suo ‘avversario’.

La vittima non ha voluto essere soccorso ma si è recato da solo in ospedale promettendo querela per l’aggressione subita. Pare che quest’ultima è avvenuta perché uno dei due contendenti aveva occupato lo spazio dell’altro.