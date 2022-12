0 Facebook Il fidanzato la tradisce con la migliore amica mentre lei combatte un tumore News 7 Dicembre 2022 17:18 Di redazione 1'

Lei lotta contro il tumore e il suo fidanzato la tradisce con la migliore amica. Sfortunata protagonista di questa tragica storia la giovane Amber Rogers che ha scoperto il tradimento di entrambi dopo un’operazione chirurgica. I due l’avrebbero fatto in casa sua mentre lei era in un’altra stanza per riprendersi dall’operazione.

Queste le sue parole: “La relazione prima di allora era molto amorevole ed eravamo inseparabili, non credo che ci sia stato un momento in cui siamo rimasti l’uno senza l’altro. Poi ad un certo punto è davvero diventato strano e non mi trattava normalmente. Ho sentito che qualcosa stava succedendo.

Cercavano molte scuse per uscire insieme e poi ho avuto i membri della mia famiglia a casa che li beccavano in stanze strane dove si sarebbero semplicemente allontanati l’uno dall’altro. Dicevano che si prendevano ‘pause per il bagno’. Poi ho scoperto tutto“.